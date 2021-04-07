Объявлен субботник на Петровском спуске

«Если вы не были на Петровском спуске — вы не были в Севастополе. Эта колоритная, мощенная булыжником улица с каменными ступенями очаровывает. Нам очень хочется сберечь этот кусочек старого города», — такое объявление разместили в социальных сетях любители истории Севастополя и пригласили всех желающих принять участие в уборке территории 10 апреля. Субботник назначен на 10 утра. Встреча на Пластунской площади (44.598552, 33.531738).

Почему это важно?

«Островки старины в Севастополе тают на глазах. Каменные стены штукатурят, гранитные ступени выбрасывают; старые адресные таблички, фонари, крышки люков — все это стремительно уходит в небытие, а значит, мы теряем важную часть нашего наследия, теряем настоящий Севастополь. Многие жители нашего города не видят красоты старых домов и улиц и не понимают, зачем их сохранять. Обычно эти места запущены, замусорены, изрисованы и вызывают у людей не сострадание, а брезгливость. Поэтому простейшее, что можно сделать, — это привести их в порядок», — считают организаторы субботника.

Заметим, что на призыв паработать дворниками на Петровском спуске откликнулись немногие. Но даже небольшая команда активистов за несколько часов насобирала целый КамАЗ мусора.

«Больше наша маленькая дружная команда пока не осилила. Но зато есть повод еще раз собраться», — считает участница субботника депутат заксобрания Татьяна Щербакова.

Уникальная часть города

Бомборская высота — одно из старейших и необычных мест Севастополя. Подножие холма расположилось у оконечности Южной бухты, возле современного автовокзала, а центральной частью Бомборского плато можно считать 3-й бастион или Большой Редан, как его называли англичане в период первой обороны.

Каждый раз проезжая мимо знаменитых Бомбор, мы обращаем внимание на удивительным образом приткнувшиеся на террасах причудливые домики. С начала освоения Севастополя там селился простой люд, в том числе отставные артиллеристы (бомбардиры), которые снаряжали порохом артиллерийские снаряды (бомбы и гранаты) в лабораториях Морского ведомства, располагавшихся поблизости в Лабораторной балке. В их честь и названа высота.

С нагорной стороны район представляет собой конгломерат старых домов, подпорных стен, крыш и труб. Это хитросплетение безымянных переулков, лестниц, каменных ступеней, вытесанных в скале. В месте, где сливаются улицы Углицкая и Пластунская, образуя Пластунскую площадь, начинается Петровский спуск, малоизвестный и забытый, которым изредка пользуются исключительно местные жители. Длина Петровского спуска около 350 метров, при этом перепад высот составляет около 50 метров.

Петровский спуск является улицей и спускается с Бомборской высоты к улице Героев Севастополя в районе площади Ревякина. Изначально он имел название Перекомский переулок, но 25 марта 1938 года его часть была выделена в самостоятельную единицу и названа Петровским спуском в память об организаторе и руководителе вооруженного восстания на учебном судне «Прут» Черноморского флота в июне 1905 года матросе Александре Петрове, который в числе 40 участников восстания в августе того же года был расстрелян на Константиновской батарее.

Петровский спуск

Начало спуска едва заметно, лестница открывается как портал между невзрачными зданиями и резко под углом уходит вниз. С одной стороны проход ограничен подпорной стеной, с другой — упирается в неприметные дома, огороженные примитивными глухими заборами.

На некоторых домах лицом к спуску установлены калитки с адресными табличками. Рядом размещены почтовые ящики. Район труднодоступный, поэтому трудно представить, что он может обслуживаться почтальонами. Возле дома №12 перпендикулярно спуску вьется узкая тропинка, уводя нас в тело холма. Если смотреть оттуда на противоположный берег Южной бухты, открывается изумительный вид на Исторический бульвар и здание Панорамы, а внизу под нами, как грибы, вырастают крыши домов, сараев, других строений с многочисленными трубами разных размеров и форм.

Спуск находится в заброшенном состоянии. По обочинам много застарелого и свежего мусора, обрезанных ветвей, строительного и бытового хлама. По ходу движения спуск то превращается в узенькую тропинку, то снова расширяется. Как и везде, на Бомборском склоне спуск одновременно является и водостоком, по которому стекает вода. Скорее всего, в период дождей пройти здесь трудно. Подпорная стена сложена без раствора, методом «сухой кладки» и с момента постройки ни разу не ремонтировалась, поэтому находится в аварийном состоянии, местами значительно разрушена.

Ступени лестницы созданы из крымского диабаза. Брусчаткой из этого камня, являющегося магматической породой, в старину были вымощены улицы Севастополя, из него построен знаменитый Воронцовский дворец в Алупке.

В середине пути Петровский спуск превращается в полноценную лестницу с длинными прогонами, вымощенными шлифованным известняком.

В эту часть Бомборской высоты невозможно добраться на автомобиле. Скорее всего, там нет и канализации с водопроводом, а чтобы удалить бытовой мусор, проживающим необходимо совершать длительные пешеходные переходы вниз или вверх по спуску в поисках мусорных контейнеров.

Заканчивается Петровский спуск каменной лестницей и каскадом подпорных стен во дворе домов 12 и 14 по улице Героев Севастополя. На площадке первого лестничного пролета можно заметить дату постройки сооружения: «1956».