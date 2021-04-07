Избран новый мэр Симферополя

Прежняя глава администрации Симферополя Елена Проценко, занимавшая должность с 2019 года, в феврале подала в отставку. Она уточняла ТАСС, что уходит, чтобы больше времени проводить с внуками. В.Демидов тогда был назначен исполняющим обязанности главы администрации Симферополя.

Конкурс на замещение вакантной должности главы администрации Симферополя состоялся 29 марта. Участвовало восемь кандидатов, в финал вышли В.Демидов и временно неработающий Михаил Шумилин.

Согласно данным на сайте администрации Симферополя, В.Демидов окончил Таврический национальный университет им.Вернадского по специальности «Правоведение». Работал главой администрации Армянска, министром экономразвития Республики Крым, возглавлял департамент по территориальному развитию Севастополя.