Аутсайдер чемпионата Крыма укрепил состав, но до «Севастополя» ему очень далеко

Первая часть сезона в чемпионате Крыма прошла под диктовку севастопольского футбола. Команда Игоря Лещинского оторвалась от «Крымтеплицы» и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице.

Аутсайдером же стал «Фаворит-ВД Кафа». Весной этот клуб проделал серьезную трансферную работу и пригласил целый ряд новичков и нового тренера. В команде оказался даже бывший футболист московского «Спартака» Александр Козлов.

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Что же до А.Козлова, то ранее он считался очень талантливым футболистом, который в 17 лет дебютировал в Лиге чемпионов и показывал неплохой уровень. Однако из-за тяжелейшей травмы Козлов стал реже попадать в состав «Спартака», а потом отправился в ФНЛ, где выступал за «Химки», «Тюмень» и «Тосно». Успел Козлов поиграть в чемпионатах Казахстана за «Окжетпес» и Армении за «Арарат» и «Ереван». Эксперты считают, что в «Фаворите-ВД Кафа» воспитанник «Спартака» собирается набрать форму перед открытием летнего трансферного окна, чтобы вернуться в Россию.

Откуда новый тренер?

Феодосийский клуб возглавил Спартак Жигулин. Предыдущий рулевой команды Георгий Моцонелидзе вошел в тренерский штаб Жигулина. 49-летний новый главный тренер в начале сезона работал с керченским «Океаном», а потом молодежненскую «Крымтеплицу».

Изменения в составе

Вместе с Козловым руководство «Фаворита-ВД Кафа» дозаявило еще троих футболистов. Из «ТСК-Таврии» пришел 24-летний Александр Патрикеев, который является воспитанником пермского «Амкара». 21-летний Герман Шотаев ранее играл за бахчисарайский «Кызылташ», а первые шаги в футболе делал в составе владикавказской «Алании». 20-летний Георгий Гурциев прибыл из команды «Долгопрудный-2».

Также в феодосийском клубе появилось сразу три новых защитника. Речь об Олеге Кибизове, Артуре Гадзаове и Романе Ходунове. Первые двое защищали цвета бахчисарайского «Кызылташа» в текущем сезоне, а Р.Ходунов перешел из клуба «Биолог-Новокубанск». Вместе с этим «Фаворит-ВД Кафа» отзаявил 26-летнего защитника Асана Муслимова.

Еще одним новичком феодосийцев стал хавбек Игорь Комар. 24-летний футболист отметился игрой за алуштинский «Ахмат» в любительском чемпионате Крыма-2017/18. Любопытно, что в те времена «Ахматом» занимались нынешние руководители «Фаворита-ВД Кафы».

Все эти игроки пришли на позиции тех 13 футболистов, которые играли за феодосийцев в осенней части сезона-2020/21 и с которыми ранее решили расстаться.