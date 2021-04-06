Жители Инкермана против разрушения стадиона, домов и Загайтанской скалы

В рамках заседания постоянного комитета Законодательного Собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам 1 апреля были рассмотрены обращения граждан по этому вопросу. Жители Инкермана просят сохранить объекты культурного наследия Российской Федерации, находящиеся в их городе, а также карьерное озеро у крепости Каламита.

— Граждане обеспокоены тем, что новая ветка железной дороги может пройти через жилые кварталы и строящийся стадион, являющийся объектом ФЦП, а также угрожает сохранности ряду выявленных объектов культурного наследия регионального значения и объекту культурного наследия федерального значения «Загайтанское укрепленное поселение», — сообщил собравшимся председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросом Вячеслав Горелов и добавил, что в последнем обращении были представлены нарушения, допущенные при подготовке акта государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ).

— Опираясь на перечень из девяти пунктов нарушений в акте ГИКЭ, заявители просят депутатов не допустить его согласования. К этому письму приложено 374 подписи. Граждане обеспокоены проблемами, которые связаны с предложенной трассировкой новой железнодорожной ветки, — сообщил В.Горелов.

Учитывая острую социальную значимость затронутых вопросов, члены комитета приняли решение подготовить и направить обращение к губернатору Севастополя, в дирекцию по управлению ФЦП, администрацию президента, институт археологии РАН с просьбой оказать содействие внесению изменений в предложенный проект трассировки.

Заговорили раньше времени

В тот же самый день, выступая в городском телеэфире, губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, что при обнародовании информации о предполагаемом строительстве была допущена большая ошибка.

— Информация, которая в общем-то еще никем не была не только не согласована, еще даже не была рассмотрена, о предварительном проекте стала широко известна. Отдельные представители КЖД (Крымская железная дорога, — Прим.ред.) начали эту информацию распространять. Причем сами не до конца понимая суть проекта, ни что это будет, ни как это будет, — сказал губернатор и добавил, что стадиону, через который хотят тянуть железнодорожную ветку, ничего не угрожает. Он будет сдан в этом году и даже раньше срока.

— Проект будет дорабатываться полгода. Окончательное решение открыто покажем общественности. В этом вопросе я в первую очередь буду отстаивать интересы севастопольцев. Стадион точно сохранится, — пообещал глава города.

М.Развожаев отметил, что рассматриваются как варианты прокладки нового тоннеля, так и эстакад, которые не требуют сверления скалы.

Поручение президента подготовить предложения по строительству электрифицированной железной дороги в обход Свято-Климентовского монастыря было дано 6 февраля 2020 года на совещании в Ялте по вопросам социально-экономического развития Севастополя. Инициатива о прокладке железной дороги в обход Свято-Климентовского мужского монастыря принадлежит Симферопольской и Крымской епархии.

Справка

Загайтанская скала находится напротив Монастырской скалы, на которой расположена средневековая крепость Каламита. Эти две скалы разделяет Гайтанская балка.

В недрах скалы скрываются 11 средневековых пещерных церквей, сохранились вырубленные в камне кресты, апсиды, алтари, скамьи, ниши, гробницы, ступени.