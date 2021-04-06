Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам поступил в Госдуму

Законопроект № 1144061-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» и признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий» опубликован 6 апреля на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке говорится, что с 1 января 2016 года была отменена индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам. Это «крайне негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров и привело к существенному снижению покупательной способности граждан». Пенсионеры работают нелегально, чтобы в отношении них не уплачивались страховые взносы и не подавались данные персонифицированного учета.

Следует также отметить негативное отношение к существующему положению вещей как со стороны работающих, так и со стороны неработающих пенсионеров, что вызывает рост социальной напряженности и подрывает доверие к пенсионной системе в целом, считают авторы законопроекта.

Возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров предлагают произвести в 2022 году. Это повлечет дополнительные расходы Пенсионного фонда РФ в размере около 400 млрд рублей.

Авторами федерального законопроекта выступили представители фракции ЛДПР в заксобрании Севастополя Илья Журавлев, Андрей Куринов и Артем Гордиенко, говорилось в сообщении пресс-службы городского парламента.

Интересно, что 1 февраля 2021 года председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что парламент занимается вопросом индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Тема важная. Есть поручение президента правительству. Этот вопрос обсуждается на уровне фракции «Единая Россия», Правительством и профильными министерствами. Понятно, что речь идет о финансовых ресурсах, но есть аргументы «за», — сказал В.Володин, отметив, что соответствующий законопроект уже внесен в Думу фракцией «Справедливая Россия».

Но на пленарном заседании 24 марта Госдума отклонила целых три законопроекта о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Схожие документы были внесены на рассмотрение депутатами ЛДПР, «Справедливой России», а также сенатором Василием Иконниковым.

Севастопольские парламентарии выступили с такой же законотворческой инициативой 30 марта.