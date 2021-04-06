Вывели новые высокоурожайные сорта абрикосов и персиков

В Лаборатории южных плодовых и орехоплодных культур Никитского ботанического сада вывели новые сорта абрикоса и персика, урожайность которых до 20% выше существующих.

«Новые сорта абрикоса назвали «магистр», «боярин» и «профессор Смыков», персика — «сарабуз». «Магистр» превосходит зарубежные аналоги по урожайности и зимостойкости в условиях Крыма и юга России. «Боярин» и «профессор Смыков» обладают насыщенными вкусовыми качествами, а «сарабуз» — высокой урожайностью», — говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки России.

Сорт «сарабуз» отличается высокой зимостойкостью, устойчивостью цветков к весенним возвратным заморозкам, поздним цветением. Что касается урожайности, то он на 20% превосходит отечественные и зарубежные сорта.

Новые сорта в ближайшие пять лет заменят старые в промышленных посадках Крыма.

— «Сарабуз» мы получили из семян сорта «ветеран» от свободного опыления. Средняя масса его оранжево-желтых плодов — 167 граммов, они округлые, одномерные и весьма привлекательны внешне. Кстати, название «сарабуз» тоже родилось не случайно: так прежде называли крымские татары историческое село ныне существующего поселка городского типа Гвардейское Симферопольского района Крыма, — объяснила одна из авторов работы Наталья Месяц.

Справка

Никитский ботанический сад — крупнейшее хранилище видового и сортового разнообразия южных плодовых культур, включающего более 11 тысяч сортов персика, абрикоса, алычи, айвы, инжира, граната, маслины, зизифуса, хурмы и других фруктов. Ранее специалисты научного учреждения разработали Программу развития садоводства Крыма до 2025 года.