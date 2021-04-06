В Симферополе задержан начальник следственного управления МВД

Начальник следственного управления МВД по Симферополю подозревается во взятке в 7,5 млн рублей, он задержан.

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Начальник следственного управления МВД по Симферополю задержан по подозрению во взятке на сумму 7,5 млн рублей», — сказал собеседник.

«По данному факту МВД по Республике Крым проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции, и привлечен к установленной законом ответственности. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – сообщили в пресс-службе МВД Республике Крым.

По предварительной информации, полицейский пытался получить взятку за принятие процессуального решения по ранее возбужденному уголовному делу.