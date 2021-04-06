В баре парню сломали челюсть

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району поступило сообщение от медсестры городской больницы, что в травмпункт обратился 26-летний местный житель с переломом челюсти.

Участковые уполномоченные полиции выяснили, что инцидент произошёл вечером в одном из баров города. У парня возник спор с 32-летним посетителем питейного заведения, во время которого старший участник конфликта нанес удар в лицо своему оппоненту и скрылся.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого и задержали его.

Было установлено, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит до 3 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.