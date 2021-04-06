В Алуште девочка упала с 10 этажа долгостроя

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю проводится проверка по факту получения травм 13-летней девочкой.

Школьница во время игры в прятки в недостроенном многоэтажном доме, упала в шахту лифта с 10 этажа, получив множественные травмы. В настоящее время пострадавшая находится в больнице Симферополя в стабильном состоянии.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства нахождения несовершеннолетних на опасном объекте, не предназначенном для детского досуга, а также соблюдение собственником долгостроя норм безопасности.