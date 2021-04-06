Укоренять растения смогут быстрее при помощи вегетационного модуля

Конструкция представляет собой мини-теплицу с возможностью управлять такими параметрами, как температура, влажность и освещение, для создания наиболее комфортных условий для вегетатики растений.

«В теплице большой площади очень сложно создавать идеальные климатические условия для растений, еще сложнее — создавать в одном тепличном помещении различные условия, например, для выращивания нескольких культур», — объяснил суть проблемы проректор по внешним связям КФУ им.Вернадского Михаил Сергеев.

Поэтому в университете решили создать вегетационный модуль, оснащенный диодными светильниками, парогенератором для создания комфортной влажности, вентиляцией для программирования необходимого температурного режима и системой полива, которую мы на данный момент используем для подачи подкормки растениям или борьбы с образованием грибной флоры.

Модуль размером 2х1,5 м рассчитан на 800 черенков. Первые опыты по укоренению черенков крымской оливы дали положительный результат.

«Первые пробные черенки оливы мы поместили в модуль в феврале. Спустя 1,5 месяца из 322 черенков укоренились 222, что составляет порядка 70%. Это более хороший результат по сравнению с укоренением в климатической теплице. Тогда на укоренение ушло два месяца, а количество укорененных саженцев составило 50%», — отметил М.Сергеев.

По его словам, такие модули позволяют найти максимально комфортные условия для вегетатики растений, которые затем можно масштабировать на теплицу больших размеров. В ближайшее время специалисты вуза планируют укоренить в модуле посадочный материал итальянских и испанских сортов оливы.

Из-за небольших размеров модуля его можно установить в различных помещениях, в том числе и подвальных, так как для него не нужен солнечный свет. Конструкция отлично подходит для отработки технологий или мелкого фермерства, поскольку в модуле можно укоренять самые разные культуры, в том числе овощные и плодовые.