С ремонтом обрушившейся подпорной стены на проспекте Победы приказано ускориться

На ремонт подпорной стены у многоквартирного жилого дома на пр.Победы, 2-Б, снова выделили деньги из резервного фонда правительства Севастополя.

Соответствующее постановление принято 6 апреля на внеочередном заседании правительства.

Но еще до выполнения ремонтных работ, по словам директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, необходимо провести проектно-изыскательские работы, которые займут не менее полугода. К тому же придется найти организацию, которая возьмется за проведение изысканий и разработку проекта.

По словам Е.Горлова, на объекте — неоднородное состояние грунтов, которые были образованы в результате строительства дома. То есть грунты не вывозились, а осуществлялась подсыпка данного участка глиной, песком и известняком, которые не дают возможности сохранять целостность конструкции.

— При этом ошибки проектировщиков, указанные в заключении Севприроднадзора, свидетельствуют, что строительство и проектирование были выполнены с нарушением, — сообщил директор горхоза.

Он также заявил, что, материалы, касающиеся застройщика, переданы в правоохранительные органы по решению КЧС в 2019 году, претензии будут предъявлены на возмещение понесенных затрат после восстановления подпорной стенки.

— Со стороны застройщика ЖСК «Жилком» никаких действий не производится, своих гарантийных обязательств он выполнять не собирается, — объяснил Е.Горлов, добавив, что уголовно-правовая оценка действиям должностного лица уже дана, дело находится в суде.

Названный им полугодовой срок на изыскания и проектирование показался губернатору слишком долгим. Он распорядился ускорить процесс, заручившись мнением директора капстроя Иллариона Гапицонова, который не слишком уверенно согласился, что если нанять хороших проектировщиков, можно и ускориться.

Напомним, утром 19 апреля 2019 года на придомовой территории дома на проспекте Победы рухнула подпорная стена автостоянки, на которой были припаркованы автомобили. Люди не пострадали, а одна из машин при падении приземлилась на крышу и оказалась сильно помята.

В марте 2020 года 1,067 млн рублей на проектные работы по восстановлению подпорной стены уже выделялись правительством Севастополя, и даже тогда это было уже второй раз.