Ремонт музея им.Крошицкого обещают завершить в 2021 году

Затянувшийся ремонт Художественного музея имени М.П.Крошицкого предполагается все же завершить в этом декабре.

В правительстве Севастополя 6 апреля приняли распоряжение о даче согласия на заключение мирового соглашения с подрядчиком ООО «Гуар», обещавшим отремонтировать здание музея еще в 2019 году, но не выполнившим взятые на себя обязательства.

— Предлагается утвердить проект мирового соглашения в рамках судебного спора между Единой дирекцией капитального строительства и компанией «Гуар». По этому мировому соглашению предусмотрены обязательства «Гуара» по изготовлению и сдаче в Севнаследие всех отчетов по научно-проектной документации по ранее произведенным работам на объекте культурного наследия «Художественный музей имени М.П.Крошицкого», а также полный отказ от авторских прав на научно-проектную документацию по сохранению этого объекта, — зачитал проект распоряжения директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

По его словам, мировое соглашение позволит Единой дирекции капитального строительства в кратчайшие сроки приступить к работам по сохранению объекта культурного наследия.

И.Гапицонов также сообщил, что в рамках доведенных лимитов планируегся закрыть контур и завершить работы по устройству кровли, фасадному художественному и световому оформлению и по инженерным системам. Далее в рамках восстанеовленных средств ФЦП планируется оснастить помещения мультимедийным оборудованием и выполнить работы по благоустройству внутреннего двора.

Мировое соглашение планируют подписать 8 апреля в ходе судебного заседания.