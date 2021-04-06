Проект реставрации здания Панорамы нужно доработать

Музей обороны Севастополя ищет исполнителя на доработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (реставрация, приспособление для современного использования, ремонт объектов недвижимого имущества) — здание Панорамы «Оборона Севастополя в 1854-1855 годах».

Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок. Цена проектных доработок составляет порядка 7,7 миллиона рублей. Срок исполнения работ — 20 декабря 2021 года. Согласно конкурсной документации победителя определят 23 апреля.

Техническим заданием реставрации и ремонту подлежит основная часть здания, площадь внутреннего пространства с предметным планом экспозиций, купол, бельведер со шпилем, участок здания с лестничным маршем, выходящим к наружной лестнице для подъема на купол, стилобатный этаж с бытовыми и техническими помещениями, техническое подполье с тоннелем, ведущим к фонтану, и многое другое.

Общий объем здания, подлежащего реставрации, — 38,6 тысячи куб.м, площадь — 2,657 тысячи кв.м.

Напомним, что первоначально здание Панорамы должны были отреставрировать к концу 2021 года.