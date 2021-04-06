Проблемы ремонта улицы Шевченко решали на заседании комитета по городскому хозяйству

Жильцы дома №28 по ул.Шевченко продолжают бороться за свою придомовую территорию, которая в результате ремонта станет полосой дороги.

На расширенном заседании комитет заксобрания Севастополя по городскому хозяйству рассматривал обращение жильцов многоквартирного дома №28 по ул.Шевченко о капитальном ремонте автомобильной дороги, проходящей в непосредственной близости от дома. Жильцы считают, что в результате они лишатся парковки, увеличится уровень шума и сейсмичности, загрязненности воздуха. Станет неудобным подъезд к дому. Невыясненным остается и вопрос о расположении мусорных контейнеров.

Со стороны представителя департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры прозвучали уверения, что капитальный ремонт проводится в границах красных линий и планировки территории. Проект ремонта отвечает требованиям и нормам и получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Все участники совещания высказали свои мнения. Отмечалось, что необходимо выслушивать мнения жителей, предлагать альтернативные варианты. В итоге было принято решение обратиться в департамент транспорта с предложением разработать мероприятия по установке ограждений, обеспечивающих безопасность детей и ограждающих их от выхода на проезжую часть, рассмотреть возможность обустройства подземного или надземного пешеходного перехода и многоуровневой парковки.