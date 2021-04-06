Пассажиропоток аэропорта «Симферополь» превысил показатели доковидного периода

Аэропорт столицы Крыма за первые три месяца 2021 года обслужил 610 тысяч человек. Пассажиропоток на 1,4% превышает показатели аналогичного периода 2019 года и на 10% — 2020 года.

С начала года принято и отправлено более четырех тысяч регулярных рейсов. Пик пассажиропотока зафиксирован 28 марта, когда услугами аэропорта воспользовались 11 730 человек.

Рейсы в Крым выполняли 13 авиакомпаний по 16 направлениям. Самыми популярными маршрутами полетов традиционно стали Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Казань.

В летний сезон маршрутная сеть полетов из аэропорта Симферополь вырастет до 56 направлений, сообщила пресс-служба аэропорта.