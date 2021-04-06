Оштрафовали за татуировки со свастикой

Керченский городской суд оштрафовал на тысячу рублей 42-летнего осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии, за татуировки на теле.

В сообщении пресс-службы суда говорится, что законом «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» установлен запрет использования в Российской Федерации в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

Осужденный, вину свою в совершенном правонарушении признал и пояснил, что татуировки со свастикой на теле сделал по глупости еще в молодости.

Суд признал осужденного виновным в пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики и назначил правонарушителю наказание в виде штрафа в тысячу рублей.