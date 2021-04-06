Кто-то рассылает сообщения от имени водоканала

Неустановленными лицами от имени водоканала производится рассылка смс-сообщений абонентам о якобы существующей задолженности с указанием номера лицевого счета, суммы долга, установленного тарифа.

ГУПС «Водоканал» сообщает, что не осуществляет оповещение абонентов путем рассылки сообщений на мобильные телефоны.

О задолженности абонентов извещают путем рассылки адресных уведомлений и телефонных звонков. Информация об окончании срока поверки водомеров размещается в платежных документах, личном кабинете абонента.