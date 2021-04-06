Крымчанам разрешат быть госслужащими даже при наличии гражданства Украины

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас 6 апреля внесли на рассмотрение палаты законопроект о праве крымчан на замещение государственных и муниципальных должностей даже в том случае, если они по не зависящим от них причинам не смогли выйти из гражданства Украины.

Об этом сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.

«Законопроект подготовлен в целях недопущения ограничения прав жителей Крыма и Севастополя на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, если по не зависящим от них причинам они не смогли оформить выход из гражданства Украины», — объяснил П.Крашенинников ТАСС.

Он напомнил, что Конституцией РФ установлен запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом для ряда должностей. Соответствующие поправки уже были внесены в ряд законов, при этом намечено второе чтение большого президентского законопроекта, предусматривающего такие ограничения для государственных и муниципальных служащих, военнослужащих и других категорий должностей. Однако для жителей Крыма и Севастополя существуют сложности с оформлением отказа от украинского гражданства.

Как пояснил П.Крашенинников, предлагается внести изменения в закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя», установив, что «гражданин Российской Федерации, который признан на территории РФ гражданином, не имеющим гражданства иностранного государства, но при этом в соответствии с законодательством Украины является украинским гражданином, вправе замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы».

Законом установлено, что крымчане, признанные российскими гражданами в результате воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, которые подали заявление об отказе от гражданства Украины, но не смогли его прекратить, признаются гражданами РФ без иностранного гражданства.

Справка

Прекратить действие украинского гражданство возможно только после подписания соответствующего указа Президентом Украины.