Границу между Севастополем и Республикой Крым наконец-то установят

Распоряжение о создании рабочей группы по вопросам внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации — городом федерального значения Севастополь и Республикой Крым принято правительством Севастополя.

Рабочую группу возглавил директор департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя Максим Жукалов. В работе группы также принимает участие начальник управления градостроительства и архитектуры Министерства строительства и архитектуры Республики Крым Александр Терещук.

Всего к работе привлечено 17 специалистов, в том числе в сфере обеспечения учетно-регистрационных действий, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии, защиты государственной тайны, лесного хозяйства и экологии, землеустройства и мониторинга земель, имуществанных и земельных отношений, а также геоинформационных систем и информационного обеспечения градостроительной деятельности.

Задачей рабочей группы является завершение работ по внесению в ЕГРН границы между двумя субъектами.

В распоряжении также указано, что решение принимается простым большинством голосов, оформляется протоколом заседания и носит рекомендательный характер.

Вопрос о границах Республики Крым и Севастополя два соседних субъекта РФ пытаются разрешить с 2017 года. Проблема была в спорной территории в 300 га над поселком Форос.

К началу 2020 года все разногласия о пограничных территориях удалось согласовать.

Закон «Об утверждении заключения Соглашения об описании местоположения границы между субъектами Российской Федерации — городом федерального значения Севастополем и Республикой Крым» был принят Законодательным собранием Севастополя 4 февраля 2020 года. Линию границы описывают 2047 точек, ее протяженность — 114,5 километра. Севастополь граничит с Республикой Крым Нахимовским и Балаклавским районами, а соседи с нами — Бахчисарайским районом и городом Ялта.