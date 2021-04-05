Застрелили волка

В Чернореченском участковом лесничестве сотрудниками Севприроднадзора был добыт самец волка. Туша хищника передана в управление ветеринарии Севастополя для проведения анализов на бешенство и генетической экспертизы.

Отстрел проводился в рамках проведения мероприятий по регулированию численности животных. На 2021 год разрешен отстрел пяти волков. Этот — первый.

В сферу ответственности Чернореченского участкового лесничества входят територии в районе Терновки, Алсу, Байдарской и Варнутской долин.

Волки на территорию Севастополя заходят обычно со стороны Бахчисарая.