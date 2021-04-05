Воды в водохранилищах Симферополя хватит на 140 дней

Запасов воды в водохранилищах, питающих Симферополь, остается на четыре месяца, сообщила 5 апреля в ходе брифинга по вопросам водоснабжения заместитель председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова.

«При существующих притоках и ограниченном водозаборе возможность использовать поверхностные источники только на 140 дней — это чуть больше четырех месяцев», — цитирует ТАСС С.Маслову.

Она уточнила, что на Симферополь и Симферопольский район ежесуточно подается около 120 куб.м воды из всех источников, но значительный объем воды в Симферополь и Симферопольский район возможно подавать за счет водозаборов из подземных источников. Сейчас объем воды, который можно забрать из водохранилищ, в сумме составляет 5,6 млн куб м: в Симферопольском водохранилище осталось только 3% полезного объема, в Аянском — 55%, в Партизанском — 7%.

Дефицит воды

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. В Севастополе введен режим повышенной готовности. Ограничения действуют и в Алуште. А в Ялте полностью перешли на снабжение из альтернативных источников, в том числе водопадов, что позволяет периодически возобновлять круглосуточное снабжение горожан.