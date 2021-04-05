В Опукский и Казантипский заповедники будут пускать только организованными группами

Посещение государственных природных заповедников «Опукский» и «Казантипский» с 1 апреля 2021 года разрешено только в составе организованных экскурсионных групп, в сопровождении гида-экскурсовода.

Как сообщается, такое правило введено исключительно с целью охраны природы данных заповедников.

Посещение Опукского природного заповедника по маршруту «Урочище Опук» организуется ежедневно с 10.00 до 14.00. Государственный природный заповедник «Казантипский» можно организованно посетить в субботу и воскресенье в 15.00.

Напомним, с 1 февраля 2021 года с появлением у ФГБУ «Заповедный Крым» официального сайта zapovedcrimea.ru крымчанам и жителям Севастополя предлагают бесплатно оформить на сайте специальное годовое разрешение. Иногородним также можно оформить разовое посещение за 150 рублей.

При этом можно выбрать один из четырех заповедников: Опукский, Казантипский, Ялтинский горно-лесной или даже Лебяжьи острова.