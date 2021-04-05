Снятие порчи обошлось старушке в 10 тысяч долларов

В отдел МВД России по Ленинскому району Севастополя обратилась 75-летняя жительница города с заявлением, что стала жертвой лжецелителей. Днем в центре города к ней подошли две незнакомые женщины и стали убеждать, что на нее навели порчу. Они настаивали на осуществлении магического ритуала и, оказав на потерпевшую психологическое воздействие, под предлогом оказания услуг завладели ее сбережениями, в размере около 763 тысяч рублей.

Вероятно, сбережения старушка хранила в долларах, поэтому сумма в сообщении пресс-службы УМВД России по Севастополю приблизительная.

В настоящее время сотрудники полиции принимают все необходимые меры для розыска и задержания мошенниц.

Полиция обращается к севастопольцам и гостям города с просьбой придерживаться соответствующих мер предосторожности.

Чтобы не поддаться на уловки мошенников, не вступайте в разговоры с незнакомцами, которые называют себя «целителями», «экстрасенсами», «ясновидящими» и утверждают о наведенной на вас порче или грозящей беде. Сохраняйте спокойствие и рассудительность, избегайте любого, даже непродолжительного общения с такими лицами, не впускайте их в жилище, не передавайте им деньги и иные материальные ценности.

Если же вы пострадали от преступления, помните, что для оперативного задержания злоумышленников дорога каждая минута. Поэтому в такой ситуации необходимо запомнить приметы преступников и немедленно сообщить о преступлении в полицию по телефону 102, напоминают в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Проинформируйте родных и близких, особенно людей преклонного возраста, о необходимости соблюдения этих правил.