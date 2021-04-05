Проведут месячник борьбы с нелегальной торговлей

Об этом заявил начальник УМВД России по Севастополю Павел Гищенко, отвечая на вопрос председателя Законодательного Собрания Владимира Немцева после доклада в городском парламенте.

— Планируете ли вы каким-либо образом подключиться к работе по искоренению нелегальной торговли. Необходимо активное участие участковых и сотрудников полиции в решении этой проблемы, — поинтересовался В.Немцев.

— Раскладывать лотки и продавать мандарины в исторической части города неправильно, — высказал свое мнение П.Гищенко и пообещал в ближайшее время провести месячник борьбы с несанкционированной торговлей не только в исторической части города, но и во всех районах Севастополя. При этом он добавил, что перед тем, как бороться с торговцами, необходимо создать в городе комфортные условия для торговли.