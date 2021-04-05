Парк у детского комплекса обещают привести в порядок

Одним субботником нельзя ограничиться, пообещал губернатор Севастополя, убирая с активистами территорию вокруг городской больницы №5 в субботу, 3 апреля.

Местные жители несколько лет жалуются на мусор в парке у больницы. Эта тема прозвучала и во время инспекции губернатором Михаилом Развожаевым ремонта медицинского комплекса. В ответ он призвал людей выйти на субботник, и сам поучаствовал в уборке территории на следующий день. Участники, пресс-служба правительства Севастополя сообщила, что их было более 100 человек, собрали 10 мешков мусора.

«Субботник — это лишь начало работ по обустройству больничного сквера», — рассказал после субботника М.Развожаев. Он пообещал, что сотрудники «Парков и скверов» приведут в порядок деревья и уберут сухостой, а Севавтодор сделает ямочный ремонт на территории детской больницы.

Параллельно будет разработан план благоустройства территории. Рассматривается два варианта: создание городского парка или зеленой зоны при детской больнице. В любом случае парк будет днем открыт для всех желающих.

Для транспортной доступности детского комплекса отремонтируют две улицы и обустроют стоянку.

Благоустройство территории начнут уже в этом году.