Объявлен юбилейный набор в художественную школу

В Севастопольской художественной школе объявлен набор учащихся на 2021-2022 годы. Набор особенный, поскольку 2021 год для школы — юбилейный, шестидесятый.

Школа образована в 1961 году. О страницах ее истории и о ее настоящем «Севастопольская газета» беседует с директором школы Александром Бурцевым.

Первый набор в художку, именно так ласково называют и ученики, и преподаватели, и почти все севастопольцы это учебное заведение, состоял из полусотни воспитанников, которые начали заниматься в одном из бараков в Загородной балке. Тогда в этих самых бараках располагалась целая клубная сеть, в соседнем, например, ютился духовой оркестр…

Примерно через полгода ученики вместе со своими палитрами и подрамниками переехали в двухэтажное здание на улице Сафронова, с четырьмя учебными классами и печным отоплением — в каждом стояла большая печь «голландка».

Вскоре выяснилось, что и эти помещения едва вмещают всех желающих учиться рисовать. Потому первый директор школы Евгений Кольченко и первый педагог Тамила Мажарова неустанно хлопотали о более просторных помещениях.

Независимо от этого, художка год от года прирастала новыми учениками и новыми преподавателями, среди которых были по-настоящему талантливые и увлеченные художники: Светлана Арефьева, Михаил Гурьев, Энгельс Арефьев, Вячеслав Яковлев…

В середине 60-х помещение на ул.Сафронова признали аварийным, здание отдали художественно-промышленным мастерским, а школе предоставили три учебных класса во вновь выстроенной средней школе на улице Древней. А.Бурцев вспоминает, что в те времена вокруг школы стояли всего-то несколько пятиэтажек, а херсонесская степь выглядела бескрайней и свободной от каких-либо построек.

— Правда. добираться в Стрелку мне и другим ученикам было очень неудобно, особенно из отдаленных районов — из Инкермана, Северной стороны, Балаклавы, Любимовки. — рассказывает нынешний директор.

Другое дело, что школа, что называется, притягивала к себе учеников.

— Она ведь и задумывалась, как особенная, настроенная не столько на обучение живописи, сколько на эмоциональное пробуждение личности, — рассказывает А.Бурцев.

В ныне занимаемое школой помещение на ул.Ленина, 47, перебрались в 1970 году. Думали, что тоже ненадолго, а получилось… С того времени прошло полвека, в течение которого проблема отсутствия достойных классов и мастерских не потеряла своей актуальности.

Между тем за время существования в школе отучились более двух тысяч человек, а сам факт ее окончания, как и прежде, означает хороший уровень эстетического образования и воспитания — здесь до сих пор на занятиях читают произведения русских классиков.

В отдельные годы конкурс при поступлении составлял пять-шесть человек, да и теперь на каждое место претендуют, как минимум, двое.

Чтобы удовлетворить потребность города в такого рода дополнительном образовании в школе, наряду с бюджетными, в последние годы открыли платные группы.

На 2021-2022 год набор объявлен по двум программам:

— на пятилетнюю предпрофессиональную программу «Живопись» принимают 45 детей в возрасте 10-12 лет по конкурсу (занятия 3 раза в неделю);

— на годовую общеразвивающую «Основы изобразительного искусства» (от 8 до 10 лет) — в соответствии с очередностью подачи заявлений, из расчета 90 бюджетных мест.

В мае откроется запись на платные программы: «Раннее эстетическое воспитание» для детей с 6 лет (4 часа в неделю стоят 2,5 тысячи рублей в месяц), а также программа для взрослых (от 14 до 99 лет, стоимостью 4 тысячи рублей). Также откроют платные курсы для подростков 11-13 лет и отдельно для подростков 14-18 лет, уже прошедших курс обучения и планирующих поступать в художественные учебные заведения.

Как следует из представленного на дверях школы расписания, занятия в школе проводятся целый день, семь раз в неделю.

Невзирая на отсутствие пока реальных подвижек в решении вопроса строительства нового здания для Севастопольской художественной школы, ее руководство не теряет надежды, что это случится в обозначенной перспективе реализации ФЦП по развитию Крыма и Севастополя.

А пока, в преддверии предстоящего юбилея, в школе вспоминают о своих достижениях. В 2014-м школа попала в 50 лучших школ искусств России. На счету учебного заведения — участие в престижных выставках, в том числе в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи, Солженицынском центре и в Союзе художников Петербурга, а также изданные альбомы с репродукциями работ учащихся.

Среди выпускников, которыми гордится школа, называют художника-постановщика мультфильмов «Падал прошлогодний снег», «Мумий-тролль и комета», «Большой секрет для маленькой компании» Людмилу Танасенко, члена-корреспондента Академии художеств Ларису Наумову, художников Евгения и Лилию Дробязиных, Владимира Адеева, архитекторов Владимира Пламеневского и Юрия Ковалева, представителей иного поколения — Владимира Бойченко, Игоря Шипилина, Александра Шумцова (Воцмуша), графического дизайнера Юрия Гулитова и др.

Разумеется, с надеждой, что этот список продолжится именами тех, кто в этом году впервые перешагнет порог школы.