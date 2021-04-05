Население Севастополя растет быстрее всех городов России

Население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек или на полпроцента от общей численности, при этом наибольший демографический прирост в процентном отношении отмечен в Севастополе, свидетельствует исследование РИА Новости.

Общий спад

Как отмечают аналитики, показатели естественного и миграционного движения населения в регионах в 2018-2020 годах свидетельствуют о сложной демографической ситуации, вызванной естественной убылью населения, которая не компенсировалась за счет иммигрантов. Зафиксировано снижение рождаемости при росте смертности населения, а также сокращение притока мигрантов.

Сильнее всего на ухудшение демографической ситуации повлиял 2020 год, когда основное влияние на процессы оказала пандемия коронавируса. Она, с одной стороны, обусловила прирост смертности, а с другой — привела к существенному ослаблению миграционных потоков из-за введенных ограничений.

Как показывают данные, по сравнению с 2019-м убыль населения в прошлом году выросла в 18 раз. При этом смертность выросла на 18%.

Как следует из результатов рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости по данным Росстата за последние три года, общий прирост численности населения наблюдался в 21 регионе. В региональном разрезе диапазон значений показателя варьируется от 16,8% в Севастополе до 0,1% в Бурятии, при среднем значении по этой группе регионов в 2,8%.

Прирост населения

Регионом-лидером рейтинга по приросту численности населения стал Севастополь, где отмечен рост на 16,8 процента. Прирост населения зафиксирован за счет миграционного притока.

В Ингушетии (второе место в рейтинге) рост на 5,6% обусловлен естественным приростом — рождаемость превышает смертность.

Наибольший общий прирост жителей в количественном выражении наблюдался в Московской области (206,9 тысячи человек), Москве (148,8 тысячи человек), Краснодарском крае (83,7 тысячи человек), минимальный — на Чукотке (220 человек).

Анализ показателей свидетельствует, что сохраняются тенденции роста населенности столичных и экономически развитых регионов России с высоким уровнем жизни, активно развивающихся регионов Кавказа и Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости.

Убыль населения

За последние три года естественная убыль населения наблюдалась в 68 регионах. Среди них этот показатель различался в 62 раза: В Нижегородской области естественная убыль составила 61,8 тысячи человек, а в Камчатском крае — 960 человек. Миграционный отток жителей отмечен в 54 регионах страны, среди которых данный показатель различается в 173 раза: в Омской области миграционный отток составил 34,6 тысячи человек, а в Ненецком автономном округе — 200 человек.

Наиболее неблагополучная демографическая ситуация сложилась в 44 субъектах страны, в которых общее снижение численности населения наблюдалось как за счет его естественной убыли, так и миграционного оттока. Как свидетельствуют данные статистики, особенно сложная обстановка в Саратовской области, где естественная убыль составила 45,8 тысячи человек, а миграционная убыль 20,7 тысячи человек, в Кемеровской (46,2 тысячи человек и 14,7 тысячи человек) и Омской (61,8 тысячи человек и 35 тысяч человек) областях.

В 16 регионах численность населения сократилась только за счет естественной убыли. Среди них самый высокий показатель в Нижегородской области, где естественная убыль составила 61,8 тысячи человек, в Ростовской области (61,3 тысячи человек) и Самарской области (47 тысяч человек).

За счет миграционного оттока общее снижение численности населения наблюдалось в трех регионах: в Северной Осетии (11,5 тысячи человек), Калмыкии (5,8 тысячи человек) и Карачаево-Черкесии (2,6 тысячи человек).

По мнению экспертов РИА Новости, в 2021 году численность населения страны продолжит снижаться на фоне социального неблагополучия семей из-за негативных последствий пандемии. Кроме того, продлится действие эффекта демографической ямы.