Аэродром в Юхариной балке будут использовать для санитарной авиации

В рамках национального проекта «Здравоохранение» выделено федеральное финансирование для организации в Севастополе работы сан­авиации.

Как сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения, договор на 7,68 млн рублей заключен с аэродромом в Юхариной балке.

Воздушный транспорт позволит перевозить сложных пациентов в другие города, где они смогут получить узкоспециализированную или высокотехнологичную помощь. Ранее больных приходилось отправлять автотранспортом или перевозить через аэропорт в Симферополе, куда их также доставляли на автомобиле.

В социальных сетях эту новость севастопольцы комментируют по-своему: «Ура! Надеемся, и дорога появится, и транспорт».

За строительство дороги в Юхариной Балке много лет бъются жители садовых товариществ, расположенных там.