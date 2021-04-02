Win mobile усовершенствовал свой самый хитовый тариф

Крымский мобильный оператор Win mobile 1 апреля усовершенствовал условия тарифного плана «МегаХит». Это, наверняка, понравится всем новым абонентам: ведь теперь неизрасходованные остатки минут и мобильного трафика переносятся на следующий месяц и накапливаются без ограничений по времени!

Крымский мобильный оператор Win mobile 1 апреля усовершенствовал условия тарифного плана «МегаХит». Это, наверняка, понравится всем новым абонентам: ведь теперь неизрасходованные остатки минут и мобильного трафика переносятся на следующий месяц и накапливаются без ограничений по времени!

Обновленный тариф «МегаХит» стал ещё хитовее — абоненты Win mobile получили ещё больше общения и скоростного интернета! Напомним, запущенный оператором в конце 2020 года тарифный план включал 100 минут звонков по России и 15 ГБ интернета в месяц. Кроме того, тариф включал неограниченный трафик соцсетях и популярных мессенджерах, а также безлимитные звонки в рамках сети оператора.

С 1 апреля новых абонентов ждет приятный бонус: при своевременном внесении ежемесячной или ежесуточной абонентской платы в рамках тарифа «МегаХит» можно пользоваться неограниченным трафиком в сервисах YouTube — на протяжении целых 6 месяцев с момента активации или перехода!

А самое главное, к этим условиям добавилась отличная возможность сохранять неизрасходованные минуты и гигабайты трафика. Теперь в рамках тарифа «МегаХит» неиспользованные остатки переносятся в следующий месяц совершенно бесплатно и без каких-либо усилий со стороны абонента.

Чтобы минуты и гигабайты не «сгорали», а копились, достаточно выполнять главное условие — вовремя вносить ежемесячную абонентскую плату по тарифу. Как говорится, что вами оплачено, то вами и потрачено!

Кроме того, в ежемесячный пакет услуг обновленного тарифа «МегаХит» по-прежнему входят:

— объём интернет-трафика — 15 ГБ;

— звонки на номера Win mobile — без ограничений;

— звонки на номера других операторов Республики Крым, г.Севастополь и Краснодарского края — без ограничений;

— SMS-сообщения на номера Win mobile — без ограничений;

— трафик в соцсетях и мессенджерах: «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram,Viber, WhatsApp, Skype, Telegram — без ограничений;

— пакет минут для звонков на номера России — 100 минут.

Таким образом новые абоненты, подключившие обновленный тариф получают возможность накапливать остатки минут и гигабайтов, не опасаясь, что они «сгорят» в следующем месяце!

Остатки — сладки!