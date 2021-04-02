Теннисные корты в сквере Севастопольских курсантов не доделали

Теннисные корты, которые реконструировали в сквере Севастопольских курсантов и из-за неготовности которых изначально обозначенный срок сдачи объекта был перенесен, не готовы до сих пор.

Теннисные корты, которые реконструировали в сквере Севастопольских курсантов и из-за неготовности которых изначально обозначенный срок сдачи объекта был перенесен, не готовы до сих пор.

Эксплуатировать корты пока не представляется возможным, а прежний арендатор площадок руководитель Автономной некоммерческой организации «Теннисная школа «Ловкие бельчата» Левон Зурабян пока только претендует на возможность эксплуатировать площадку.

Речь об этом, в частности, шла на недавнем заседании комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя. В ходе обсуждения был рассмотрен вопрос о передаче ему теннисных кортов, тем более, что он занимался с ребятами там до начала ремонта сквера.

Как оказалось, этот вопрос неоднократно поднимался жителями города в ходе депутатских приемов. Теперь же принято решение обратиться в департамент имущественных и земельных отношений для получения перечня подобных спортплощадок, а также определения возможности и механизма их передачи в эксплуатацию.

После получения информации из ДИЗО депутаты планируют собрать круглый стол и пригласить на него профильных заместителей губернатора, представителей управления по делам молодежи и спорта, а также других специалистов для обсуждения поступивших предложений.

Правда, о каких-либо конкретных сроках пока речь не идет. Тем более, что, как выяснилось, сегодня корты не готовы к эксплуатации. Закупленное искусственное покрытие не соответствует установленным нормам.

— Сама площадка еще не сдана, в нынешнем состоянии она не может эксплуатироваться. Это хардовое покрытие, но оно не соответствует имеющимся ГОСТам, на нем нельзя проводить не только международные, но и внутренние турниры, — пояснил «Севастопольской газете» Л.Зурабян.

Он также пояснил, что из-за отсутствия площадок заниматься с юными любителями тенниса пока не получается, однако ребята продолжают активно и весьма успешно выступать в соревнованиях различного уровня.