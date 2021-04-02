Социальные пенсии проиндексированы на 3,4%

Пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, проиндексированы с 1 апреля на 3,4% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.

Пенсии по государственному обеспечению, включая социальные пенсии, проиндексированы с 1 апреля на 3,4% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.

Повышение затронуло 3,9 млн пенсионеров, включая 3,2 млн получателей социальной пенсии. Большинству из них выплачивается пенсия по инвалидности (2,1 млн пенсионеров) и по потере кормильца (1 млн пенсионеров).

В Севастополе проживает около четырех4 тысяч получателей социальной пенсии по инвалидности, а также 1,3 тысячи получателей социальной пенсии по потере кормильца.

В зависимости от вида пенсии прибавка в результате индексации в среднем составила от 270 до 514 рублей в месяц.

Средний размер социальной пенсии в Севастополе после индексации составил 9 879,64 руб. Социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы выросла в среднем до 13 912,10 руб.