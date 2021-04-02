Поиски не прекращают

Родственники исчезнувшей в море 29 сентября 2020 года студентки Лилии Бирулиной продолжают ее искать.

В редакцию «Севастопольской газеты» обратилась сестра пропавшей девушки с просьбой разместить объявление о розыске за вознаграждение. Анна Крушинская объяснила, что семья преследует единственную цель: «донести до общественности, что нашедший Лилечку получит вознаграждение».

— Пожалуй, нас может понять только тот, кто терял близких. Тело не найдено, мы продолжаем поиски, — сказала А.Крушинская.

Уголовное дело, возбужденное после исчезновения в море студентки из Челябинска Лилии Бирулиной, решением Гагаринского районного суда города Севастополя было прекращено. Как следует из судебного постановления, дело прекратили в связи с примирением сторон. Подозреваемый выплатил пострадавшим — матери, отцу и сестре компенсацию.

Резонансная история произошла 29 сентября прошлого года, когда студентка СевГУ вместе со своим другом вышла в море на яхте в районе бухты Омега и не вернулась. В отношении ее спутника, московского бизнесмена Петра Шапиро, было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Позже дело было прекращено в связи с полученными следствием данными, что в отношении девушки не было совершено преступление криминального характера. П.Шапиро обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем смерть человека.