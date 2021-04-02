По дорогам ездят пьяные самокатчики

Сотрудники ГИБДД Севастополя в рамках профилактических рейдов выявили трех нетрезвых водителей, передвигавшихся на электросамокатах. А один из остановленных самокатчиков имел признаки наркотического опьянения.

Сотрудники ГИБДД Севастополя в рамках профилактических рейдов выявили трех нетрезвых водителей, передвигавшихся на электросамокатах. А один из остановленных самокатчиков имел признаки наркотического опьянения.

Административный материал был составлен на молодого человека без шлема на электросамокате, мощность которого составляла более 0,25 кВт. Патрульные заподозрили, что он употреблял наркотики. Но от освидетельствования водитель отказался. Поэтому на водителя электросамоката были составлены административные материалы по статьям 12.26 и 12.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за которые предусмотрены наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет и штрафа в размере тысячи рублей.

Когда нужны права «М»

Госавтоинспекция Севастополя разъясняет, к мопеду приравнивается двух или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб.см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. Также к мопедам приравниваются квадроциклы, имеющие аналогичные технические характеристики.

Если устройство имеет характеристики, подпадающие под определение мопед, мотоцикл, то его водитель, в соответствии с требованиями статьи 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», обязан иметь водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «М».