Обсуждают пути повышения безопасности на дорогах

В Севастополе проходит общероссийский информационно-методический семинар «Организация и безопасность дорожного движения в Российской Федерации».

В Севастополе проходит общероссийский информационно-методический семинар «Организация и безопасность дорожного движения в Российской Федерации».

Одна из ключевых тем обсуждений — инновационная трансформация транспортных систем в российских регионах.

В семинаре принимают участие представители федеральных министерств и ведомств; органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, профильных служб, ответственных за развитие дорожно-транспортной инфраструктуры; авторитетные отраслевые эксперты, представители общественных организаций.

В первый день работы, 31 марта с докладом о государственной политике в сфере организации дорожного движения выступил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта минтранспорта РФ Владимир Луговенко. Он остановился на проблемах развития городских транспортных систем, неэффективности перемещения пассажиро- и грузопотоков, из-за чего происходит снижение скорости движения и повышение себестоимости автоперевозок. Рассказал о росте числа ДТП, выбросов загрязняющих веществ и транспортного шума. По экспертным оценкам суммарный ущерб от всего этого составляет 6-8% ВВП страны.

Также В.Луговенко в докладе уделил внимание приоритетному для государства проекту развития беспилотных транспортных средств (высоко- и полностью автоматизированных). По его словам, от внедрения инновационных технологий ожидается значительное снижение аварийности, до 90% за счет исключения человеческого фактора, являющегося основной причиной ДПТ. Экономия топлива и соответственно расходов на эксплуатации составит порядка 30%. Возможность безостановочного движение возрастет до 24 часов в сутки. При полном переходе на использование высоко-автоматизированных транспортных средств отпадет необходимость в создании обочин, барьерных ограждений, освещения, дорогостоящих элементах светоотражения и многого другого.

На семинаре, который продлится четыре дня, с 30 марта по 2 апреля, планируется обсудить широкий спектр вопросов, касающихся безопасности дорожного движения; развития общественного транспорта и средств индивидуальной мобильности. Транспортное планирование. Внедрение интеллектуальных транспортных систем. Особенности развития систем фотовидеофиксации и весогабаритного контроля.

Участников ожидают дискуссионные и практические сессии; выездные тематические экскурсии; командно-деловые игры. Мероприятие проходит при поддержке Минтранспорта России и правительства Севастополя.