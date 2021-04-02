Март сделал Бельбек и Качу полноводными

За первый весенний месяц в бассейнах рек Бельбек и Кача осадков выпало на 38-75% больше нормы, сообщил крымский гидрометцентр.

За первый весенний месяц в бассейнах рек Бельбек и Кача осадков выпало на 38-75% больше нормы, сообщил крымский гидрометцентр.

Осадки на полуострове имели локальный характер. В степных районах за март они составили норму, на ЮБК — 41-45% нормы, в северном предгорье 112-146% нормы.

В Крымских горах осадки были в пределах нормы: в районе деятельности метеостанции Ай-Петри — 84,5 мм (103% нормы), на Ангарском перевале — 62,7 мм (96% нормы).

В горах несколько раз происходили образование и сход снежного покрова. Таяние снега и дожди способствовали кратковременному повышению уровней воды в бассейнах большинства рек северного предгорья на до 25 см, а в низовьях реки Бельбек — на 50 см. А в бассейнах большинства селевых рек Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание.

В марте приток воды в водохранилища, расположенные в руслах рек, в млн куб.м составил: Белогорское — 7,503, Симферопольское — 1, 282, Счастливое — 0, 961, Партизанское — 1,663, Чернореченское — 7,289.

К началу апреля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 61,39 млн куб.м, что на 13,082 млн куб.м больше, чем месяц назад, но на 44,87 млн куб.м меньше, чем в 2020 году.