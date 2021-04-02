Контролировать рост населения не будут

Население Севастополя растет, это оказывает влияние на криминальную обстановку, признают в УМВД города.

О неконтролируемом росте мигрантов в Севастополе начальника севастопольской полиции Павла Гищенко спросил депутат Законодательного собрания Василий Пархоменко.

— Считаете ли вы, что должен быть установлен жесткий контроль за количеством прибывающих на территорию Севастополя граждан для постоянного жительства, — поинтересовался В.Пархоменко у отчитывавшегося перед заксобранием руководителя УМВД города. По мнению парламентария, Севастополь не в состоянии вместить такое количество людей, и их проживание не соответствует определенным стандартам и нормам.

«Кстати, в Севастополе в его истории неоднократно были случаи, когда прирост населения искусственно регулировался по тем или иным причинам», — напомнил В.Пархоменко. Для города, перманентно стоящего в пробках, не имеющего очистных сооружений, достаточного количества школ, больниц и детских садов, — это вопрос актуальный.

— Что значит, контроль за мигрантами? Мы — демократическое государство, — отреагировал П.Гищенко, прибывший на службу в Севастополь из Волгограда. Он рассказал депутатам, что в город едут не бандиты, а специалисты — педагоги, работники прокуратуры, полиции.

— Лично мое мнение [контролировать миграцию] — недопустимо. Как мы скажем людям, которые отработали на севере много лет, заработали денег, купили жилье и хотят провести старость возле моря, — нельзя. Это неправильно. Я не знаю таких слов «контролируемая» и «неконтролируемая» миграция. Такого закона нет. Мы же не закрытый город, — заявил П.Гищенко.

При этом он заверил заксобрание, что у полиции достаточно сил и личного состава, чтобы обеспечить порядок в городе.

— У нас здесь полк росгвардейцев стоит, — добавил он. — В случае чего, мы спокойно компенсируем количество полицейских нарядов сотрудниками Росгвардии.

В отчете руководителя УМВД заксобранию говорится, что «общим фактором, влияющим на массив преступности, является значительно возросший миграционный прирост населения Севастополя, который за последние шесть лет составил свыше 100 тысяч человек (с 408433 в 2013 году до 513149 в 2020 году), что является самым большим приростом населения среди других субъектов РФ».

Общая численность населения Севастополя на начало 2021 года, по данным УМВД России по Севастополю, составила 516669 человек.

«В 2020 году в связи с ограничениями выезда на отдых за границу поток отдыхающих, прибывающих в Севастополь из других регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, значительно увеличился», — указано в отчете. Данное обстоятельство существенно повлияло на состояние оперативной обстановки. Уровень преступности на 100 тысяч населения, с учетом указанного миграционного прироста, составил 1189 преступлений. В 2019 году было 956, рост — 24%.