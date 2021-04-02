Черные археологи вели раскопки у крепости Чембало

Неустановленные лица раскопали территорию на горе Кастрон и, вероятно, нашли какие-то археологические предметы.

Прокуратура Балаклавского района Севастополя изучила материалы проверки по факту незаконных археологических раскопок в районе крепости Чембало на горе Кастрон (Крепостная), проведенных в мае 2020 года. Как выяснилось, раскопки проведены неустановленными лицами, осведомленными о местах залегания археологических предметов на указанной территории, в отсутствие специального разрешения. В ходе работ поврежден культурный слой на участке площадью 15 кв.м и метровой глубины.

По требованию прокуратуры по данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «незаконные поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания».

Проводится предварительное расследование, ход которого находится на контроле прокурора района, сообщили в пресс-службе прокуратуры города Севастополя.

В феврале 2020 года на сайте музея-заповедника «Херсонес Таврический» появилось сообщение, что в ходе раскопок одной из башен крепости Чембало настояшие археологи обнаружили редкие древности.