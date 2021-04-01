За чистоту отвечают муниципалитеты и «Парки и скверы»

С 1 апреля санитарную очистку пешеходных территорий и общественных пространств в Севастополе осуществляют местные администрации внутригородских муниципальных образований в соответствии с территориальной привязкой.

При этом крупные объекты — парк Победы, парк «Учкуевка», парк им.Ахматовой, парк 60-летия СССР, парк им.Байды, парк на ул.Николая Музыки, сквер «Студенческий», сквер Севастопольских курсантов, сквер им.Бузина, территория у памятника Матросу и Солдату, центральное кольцо — остались закрепленными за ГБУ «Парки и скверы». Ежедневную уборку этих территорий выполняют 91 сотрудник и 20 единиц техники, сообщили в департаменте городского хозяйства.

Если общественные территории не убираются, жалуйтесь по телефонам:

— Андреевский муниципальный округ — 73-32-62;

— Балаклавский муниципальный округ — 63-00-85;

— Верхнесадовский муниципальный округ — 72-95-94;

— Гагаринский муниципальный округ — 42-39-11;

— город Инкерман — 72-23-90;

— Качинский муниципальный округ — 73-41-32;

— Ленинский муниципальный округ — 55-97-12;

— Нахимовский муниципальный округ — 40-45-14;

— Орлиновский муниципальный округ — 63-42-80;

— Терновский муниципальный округ — 63-96-49;

— ГБУ «Парки и скверы» — 77-75-47.