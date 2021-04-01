Выезд на площадь Восставших у рынка «Чайка» отремонтировали

Интенсивное автомобильное движение со стороны улицы 6-я Бастионная по направлению к пл.Восставших разрушило и без того не слишком подходящее для этого места плиточное покрытие на выезде из сквера напротив рынка «Чайка».

Решение поднять переходы, вымостив их тротуарной плиткой, вызывало сомнения с самого начала. Ситуация усугубилась, когда через сквер пошли тяжелогруженные самосвалы со строительным мусором со стройки на мысе Хрустальный и перенаправленный транспортные поток с закрытой на ремонт улицы Карантинной. Выезд на пл.Восставших совершенно разбили.

И вот свершилось! 1 апреля к злополучному выезду подогнали дорожную технику, отрядили специалистов, которые и начали заделывать развалившийся выезд, да еще не простым, а инновационным способом.

— Это называется ямочный ремонт струйно-инъекционным методом, — объяснил «Севастопольской газете» мастер участка содержания дорог ГБУ «Севавтодор» Степан Яремчук.

По его словам, отремонтированный таким способом выезд какое-то время продержится. Дорожник не скрывает, что данное решение — временное, необходимое для обеспечения беспрепятственного проезда. В дальнейшем предполагается поднять плитку и восстановить изначальный уровень покрытия.

На вопрос, стоит ли возвращаться к не оправдавшей себя тротуарной плитке, С.Яремчук сказал, что этот вопрос еще будет обсуждаться. Возможно, решат отказаться от плитки в пользу обычного асфальта. То есть, в таком случае на этом месте будет обычный пешеходный переход.

Мастер утверждает, что произведенный таким образом ямочный ремонт должен продержаться несколько месяцев. А в случае чего, ситуацию можно будет подправить тем же способом.

При этом он посетовал, что в дневное время работать непросто — проезд закрыть невозможно и действовать приходится, исходя из условий непрекращающегося пешеходного и автомобильно движения.

— Теснимся, «перебрасываем» машины справа налево. Но сегодня же и закончим, — пообещал он.