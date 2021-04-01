Военную технику в Крым перемещают в рамках проверки

Переброска военной техники в Крым осуществляется в рамках плановых мероприятий учебной подготовки Южного военного округа (ЮВО), которые проходят на 30 общевойсковых полигонах на юге России.

Об этом в четверг, 1 апреля сообщил ТАСС начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Ранее в социальных сетях появились видео, на котором колонна военной техники — самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты и грузовые автомобили — движется в направлении Крыма.

«В войсках ЮВО по ранее утвержденному плану подготовки проводится контрольная проверка за зимний период обучения. Мероприятия проходят на 30 общевойсковых полигонах, в том числе в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму», — сказал собеседник агентства.

Как заявил 1 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он добавил, что по периметру границ России фиксируется повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, а также других объединений и отдельных стран.