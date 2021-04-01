Троллейбус №4 пока ходит через площадь Восставших

Движение троллейбусного маршрута №4 «Ул.Горпищенко – бухта Камышовая» пока осуществляется через центральное городское кольцо, сообщили в ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова».

Сохранение маршрута в измененном виде еще на неделю связано с продолжающимися ремонтными работами на ул.Льва Толстого. В частности, на перекрестке с ул.Руднева до сих пор не восстановлена контактная сеть.

Маршрут №4 до 6 апреля: ул.Горпищенко — ул.Истомина — ул.Героев Севастополя — пл.Суворова — пл.Нахимова — пл.Лазарева — пл.Восставших — ул.Вакуленчука — ул.Юмашева — ПОР — ул.Блюхера — бухта Камышовая.

Капитальный ремонт ул.Толстого проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За 185 млн рублей ООО «Доринвест-Крым» ремонтирует улицу длиной меньше километра с весны прошлого года.

По контракту ремонт ул.Толстого должны были закончить в конце 2020 года. В начале 2021-го начальник управления дорожного хозяйства департамента транспорта Анатолий Грищук обещал, что работы завершат в первой декаде марта.