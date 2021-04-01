Один из старейших музеев Крыма вернет историческое название

Проект планируется реализовать в августе, сообщила ТАСС во время рабочей поездки в Екатеринбург гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.

В этом году музей отмечает свое 195-летие. Музей официально был учрежден в июне 1826 года. Современное название он получил в конце 1920 года.

«Историко-археологический начинался как музей древности, мы вернем ему его имя «Музея древностей». Это будет на конференции в августе. Музей древности зарождался во время великих открытий археологических», — рассказала она.

В августе, как пояснила Т.Умрихина, здесь пройдет большая археологическая конференция, на которой представят отчет по итогам самых знаковых экспедиций. «Три экспедиции Государственного Эрмитажа, которые работают на городах-спутниках Пантикапея. Музей изобразительных искусств, Российская академия наук, которая работает по всему Азовскому побережью», — перечислила Т.Умрихина.

В музее находятся надгробные стелы с рельефами, ионийская и аттическая расписная керамика, высокохудожественные предметы из кости, дерева, стекла и металла, ткани, украшения, глиняные игрушки, сельскохозяйственные и рыболовные орудия, античные зерна пшеницы и ягоды винограда и многое другое. Они знакомят гостей с античной культурой Боспорского царства с 6 в. до н.э. по 4 в. н.э.