На дне Севастопольской бухты ищут гранитную плитку

Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Он лаконично написал: «Ищем!», снабдив пост красноречивыми фотографиями.

По его предположениям, на дне может находится порядка 30 квадратных метров гранитной плитки. Именно столько не хватает, чтобы полностью выполнить ремонт набережной Приморского бульвара, пострадавшей от зимнего шторма.

Неделю назад, когда начались работы по восстановлению разбитой набережной, Е.Горлов рассказал журналистам, что на реконструкцию 130 кв метров набережной потребуется полтора месяца. Столь долгий срок директор горхоза объяснил тем, что у ГБУ «Парки и скверы» возникли проблемы с закупкой 30 кв.м редкого сорта гранита. В России нужного камня не нашлось, поэтому нужно закупать за границей.