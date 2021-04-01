Из 18 лучших по профессии только пожарный выйдет в финал
В этом году конкурс профессионального мастерства «Севастопольские мастера-2021» проведут в 18 номинациях. Но только «Лучший пожарный» сможет участвовать во всероссийском финале.
Утвержден перечень номинаций регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». В 2021 году конкурс в Севастополе проведут в 18 номинациях:
1. Библиотекарь;
2. Бригада эвакуации автотранспорта;
3. Водитель троллейбуса;
4. Водитель автобуса;
5. Водитель школьного автобуса;
6. Воспитатель дошкольного образования;
7. Врач;
8. Дежурный пункта централизованной охраны;
9. Машинист экскаватора;
10. Оператор котельной;
11. Педагог музыкальной школы;
12. Парикмахер-студент;
13. Пожарный;
14. Портной-студент;
15. Специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием;
16. Учитель;
17. Учитель-дефектолог;
18. Электрогазосварщик.
Итоги состязаний подведут до 10 июня, чтобы успеть провести награждение к Дню города.
Победитель в номинации «Пожарный» представит Севастополь на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», который в 2021 году пройдет лишь по пяти номинациям. Кроме «Лучшего пожарного» России в финале будут определять «Лучшего печника», «Лучшего ветеринарного фельдшера», «Лучшего лаборанта химического анализа в электроэнергетике» и «Лучшего проходчика горных выработок».