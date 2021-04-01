Из 18 лучших по профессии только пожарный выйдет в финал

В этом году конкурс профессионального мастерства «Севастопольские мастера-2021» проведут в 18 номинациях. Но только «Лучший пожарный» сможет участвовать во всероссийском финале.

Утвержден перечень номинаций регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». В 2021 году конкурс в Севастополе проведут в 18 номинациях:

1. Библиотекарь;

2. Бригада эвакуации автотранспорта;

3. Водитель троллейбуса;

4. Водитель автобуса;

5. Водитель школьного автобуса;

6. Воспитатель дошкольного образования;

7. Врач;

8. Дежурный пункта централизованной охраны;

9. Машинист экскаватора;

10. Оператор котельной;

11. Педагог музыкальной школы;

12. Парикмахер-студент;

13. Пожарный;

14. Портной-студент;

15. Специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием;

16. Учитель;

17. Учитель-дефектолог;

18. Электрогазосварщик.

Итоги состязаний подведут до 10 июня, чтобы успеть провести награждение к Дню города.

Победитель в номинации «Пожарный» представит Севастополь на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», который в 2021 году пройдет лишь по пяти номинациям. Кроме «Лучшего пожарного» России в финале будут определять «Лучшего печника», «Лучшего ветеринарного фельдшера», «Лучшего лаборанта химического анализа в электроэнергетике» и «Лучшего проходчика горных выработок».