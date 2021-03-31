Севастопольским пловцам приходится готовиться к паралимпиаде в Уфе

Пловцы-паралимпийцы из Севастополя начали подготовку к предстоящим летним Паралимпийским играм, отправившись на сборы в Уфу.

Игры проведут без зрителей в Токио с 24 августа по 5 сентября. Приостановленные из-за пандемии тренировки решено было возобновить. В связи с этим пловцы выехали на сборы в Уфу, где с 3 по 11 апреля в рамках чемпионата России проходит отбор на право участия в чемпионате Европы и Паралимпиаде.

Как рассказала «Севастопольской газете» тренер «Центра адаптивного спорта «Инваспорт» заслуженный тренер России Ирина Мащенко, в сборах принимают участие заслуженные мастера спорта России по плаванию: действующий чемпион мира Андрей Граничка, победители и призеры паралимпиад Дмитрий Крыжановский и Эскендер Мустафаев, а также Вячеслав Фаульгабер.

На путевки в национальную паралимпийскую команду России претендуют первые трое. Вернее сказать, А.Граничка эту путевку уже завоевал, а Д.Крыжановскому и Э.Мустафаеву еще предстоит побороться за места в национальной паралимпийской сборной.

По словам И.Мащенко, в Уфе в республиканском Центре спортивной подготовки им.Римы Баталовой созданы прекрасные условия для тренировок.

— Это целый спортивный комплекс — пять плавательных бассейнов, в том числе 25- и 50-метровые (каждый на 10 дорожек) и еще два детских бассейна. Кроме того, есть большой многофункциональный спортзал. Такой спорткомплекс — настоящая мечта севастопольских спортсменов, — поделилась И.Мащенко.

А для спортсменов-паралимпийцев — это мечта вдвойне: из расположенной на этой же территории спортивной гостиницы в помещение с бассейнами можно попасть, не выходя на улицу, по специальному переходу.

— К сожалению, на сегодня севастопольские спортсмены, даже столь высокого уровня, лишены возможности полноценно тренироваться в своем городе, — рассказала И.Мащенко.

Как оказалось, пока в Севастополе работают только два 25-метровых бассейна — флотский и при средней школе №24. Именно там спортсменам-инвалидам выделяют время для тренировок. Почему уже длительное время закрыт 50-метровый бассейн олимпийского класса в филиале МГУ, так до конца и не понятно.

Кроме пловцов, на путевку в олимпийскую сборную страны претендует боччистка, бронзовый призер чемпионата России-2020 Ольга Долгова (тренер Ольга Мельникова), которая в настоящее время тренируется на базе в Евпатории.