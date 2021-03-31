С 12 апреля в Севастополе начнут принимать детей и спортсменов из других регионов

Детским группам из других регионов разрешили въезд в Севастополь для оздоровления с 12 апреля. Такое решение принято на очередном заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Наметившуюся отрицательную динамику в эпидобстановке в городе губернатор Севастополя Михаил Развожаев оценил, как кратковременную. При этом он сослался на «эффект малых цифр», который, по его прогнозу, «не даст развиться критической ситуации».

В результате с 12 апреля разрешили приезд организованных групп для проведения различных мероприятий, при условии, что ближе к этой дате будет еще раз оценена обстановка. В случае ее ухудшения, решение будет пересмотрено.

Также с этой даты разрешили проведение окружных всероссийских межрегиональных официальных молодежных мероприятий: форумов, слетов и т. д., а также физкультурных и спортивных, при условии прохождения их участниками обследований на коронавирусную инфекцию методом пцр или выявления антител в течение 3-х календарных дней со дня прибытия на территорию Севастополя.

Соответственно, гостиницам и иным средствам размещения разрешили бронирование мест спортсменам, прибывшим для участия в окружных, всероссийских, межрегиональных спортивных мероприятиях.

С 12 апреля разрешили проведение на территории Севастополя публичных культурно-досуговых и иных массовых мероприятий, планируемых правительством, исполнительными органами госвласти и органами местного самоуправления, проведение собраний и конференций.

— Наступает пора отчетно-выборных конференций, и достаточно сложно некоторым из наших общественников в дистанционном режиме реализовать такие мероприятия, — пояснил такое послабление губернатор.

При этом с пересмотром вопроса о наполняемости залов театров, кинотеатров и музеев надо подождать. До 12 апреля они останутся на прежнем уровне. Рукодителям этих культурных учреждений рекомендовано более тщательно следить за соблюдением масочного режима.