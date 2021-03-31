Работающих граждан 65+ возвращают на рабочие места

С 1 апреля работающие сотрудники в возрасте 65+ не смогут больше оформлять больничные листы дистанционно. Они должны либо выйти на работу, либо продолжать работать на самоизоляции по согласованию с работодателями.

— Мы переходим на обычный режим оформления листов временной нетрудоспособности. То есть, с 1 апреля больничный лист оформляется только в случае подтверждения заболевания, — сообщил 31 марта на заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции глава города.

Работодателям рекомендовано в случае необходимости и при наличии возможности переводить таких сотрудников на дистанционную работу. Если возможности нет, сотрудник должен выйти на рабочее место.

Возможность удаленно оформлять листки нетрудоспособности осталась только у беременных, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями, включенными в перечень, утвержденный приказом департамента здравоохранения.