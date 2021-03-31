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Масочный режим продлили до конца апреля

Щербакова Евгения

Такое решение принято 31 марта на очередном заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал сложившуюся ситуацию прогнозируемой, но с тенденцией к ухудшению. При этом он посетовал на некую расслабленность в использовании горожанами масок в транспорте и в торговых центрах, призвав продолжить контролировать этот процесс.

Все принятые ранее меры предложено продлить еще на месяц. Речь идет о запретах на проведение мероприятий в досуговых заведениях, в том числе детских, а также запрет на проведение на территории города массовых мероприятий, в том числе в помещениях.

За исключение установленных отдельных случаев, которые в апреле не планируются.