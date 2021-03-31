Масочный режим продлили до конца апреля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал сложившуюся ситуацию прогнозируемой, но с тенденцией к ухудшению. При этом он посетовал на некую расслабленность в использовании горожанами масок в транспорте и в торговых центрах, призвав продолжить контролировать этот процесс.

Все принятые ранее меры предложено продлить еще на месяц. Речь идет о запретах на проведение мероприятий в досуговых заведениях, в том числе детских, а также запрет на проведение на территории города массовых мероприятий, в том числе в помещениях.

За исключение установленных отдельных случаев, которые в апреле не планируются.