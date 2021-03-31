65 тысяч мест для размещения туристов создадут на западном берегу Крыма

Проекты по развитию туризма западного побережья полуострова, проходящие сейчас технико-экономическое обоснование, позволят создать 45 тысяч мест для размещения туристов.

Об этом сообщил председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк на заседании Госсовета Республики Крым 31 марта.

«В 2021 году планируется завершить технико-экономическое обоснование крупного туристического проекта «Туристический парк на западном побережье Крыма», цель которого — создание на 600 га в Сакском районе современного туристского комплекса различного уровня звездности общей вместимостью порядка 40 тысяч мест», — цитирует ТАСС Ю.Гоцанюка.

Кроме того, на стадии технико-экономического обоснования находится проект создания набережной «Золотые пески России», реализация которого направлена на развитие малоосвоенных территорий в районе Евпатории.

«В последующем здесь должны быть созданы порядка 20 тысяч дополнительных мест пляжного отдыха, пять тысяч мест для размещения туристов, около 6,5 тысячи парковочных мест», — отметил Ю.Гоцанюк.

Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко сообщал, что власти региона намерены создать на западе Крыма новый туристический кластер, который будет называться Новая Евпатория. В него войдут Оленевка, Тарханкут, Черноморский район, туристический кластер Саки и Евпатория.