Проводят проверку сигнала о минировании офиса «Единой России»

Информацию о минировании здания по улице Большая Морская, 4, в котором расположены региональное отделение партии «Единая Россия» и общественная приемная председателя партии Дмитрия Медведева в Севастополе проверяет полиция.

Сигнал о минировании поступил утром 30 марта на электронную почту общественной приемной. Была вызвана полиция, сотрудники исполкома партии, общественной приемной оперативно эвакуированы.

Сейчас ведется проверка. Здание (партийные офисы расположены на первом этаже жилого дома) оцеплено полицией, подогнаны автомобили скорой помощи и городских аварийных служб, работают кинологи.

Позже было сообщено, что минирование оказалось ложным.